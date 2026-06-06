Ardahan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Ardahan’ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.



Dün ilçeye bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kavgada Ö.Y. (55) dahil 6 kişi yaralandı.





Yaralılar, sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi ile Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Ağır yaralı Ö.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

