Ardahan'da kursiyerler tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflamayı sürdürüyor

Ardahan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen uygulamalı fotoğraf eğitimine katılan kursiyerler, Posof ilçesine bağlı Alköy köyünde doğa, tarih ve portre fotoğrafçılığı çalışması gerçekleştirdi.



Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) tarafından düzenlenen "Uygulamalı Fotoğraf Eğitimi" kapsamında kursiyerler, Posof'un Alköy köyünde saha çalışmasına katıldı.



Kursiyerler, köyün tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini fotoğraflarken yöre sakinlerinin de portre çekimleri yaptı.



Uygulamalı eğitim kapsamında fotoğraf tekniklerini sahada kullanma fırsatı bulan kursiyerler, bölgenin kültürel ve doğal değerlerini kayıt altına aldı.



Kursiyerlerle bir araya gelen Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, AA muhabirine, bölgenin önemli doğal ve kültürel değerlere sahip olduğunu söyledi.



Aslen Alköylü olduğunu ve köyün tanıtımına katkı sunmak istediklerini ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:



"Doğup büyüdüğüm bu köyün güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kayıt altına almak ve gençlerimize tanıtmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Alköy, doğal zenginlikleri, tarihi dokusu ve insan hikayeleriyle keşfedilmeyi hak eden özel yerlerden biridir. Bu tür etkinliklerle hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de öğrencilerimizin yaşadıkları coğrafyayı daha yakından tanımalarını sağlıyoruz."



Kurs eğitmeni Gürhan Çopur da eğitim programı kapsamında düzenlenen saha çalışmalarından birini Posof'ta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu hafta Posof'un Alköy köyünü tercih ettik. Köyün tarihi yapısı, doğal güzellikleri ve insan hikayeleri fotoğraf açısından oldukça zengin bir içerik sunuyor. Kursiyerlerimiz öğrendikleri teknikleri sahada uygulama imkanı buldu." diye konuştu.

