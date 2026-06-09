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        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GLM 154 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolunun Güzçimeni köyü kavşağında, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kazanın olduğu bölge ile kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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