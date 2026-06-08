Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı'nın olağan genel kurulu yapıldı

Ardahan Üniversitesini Kalkındırma Vakfı'nın 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



Yenisey Konukevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurul, Vakıf Onursal Başkanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz'ın başkanlığında yapıldı.



Toplantıya Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, vakfın mütevelli heyeti üyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Saygı duruşuyla başlayan genel kurulda, divan başkanlığına Prof. Dr. Esfender Korkmaz, üyeliklere ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Kazan ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci seçildi.



Genel kurulda vakfın faaliyet raporları ve mali tabloları görüşülerek ibra edilirken, üye aidatlarının tahsili ve yeni dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Prof. Dr. Yusuf Bayraktar'ın mütevelli heyeti üyeliği oy birliğiyle kabul edildi.



Toplantıda, üniversitenin akademik ve sosyal ihtiyaçlarına destek sağlanmasına yönelik projeler ele alındı, bölgesel kalkınma çalışmaları değerlendirildi. Bu kapsamda, Kars Ardahan Iğdır Vakfı ile ortak çalışmalar yürütülmesi ve kampüs ile kent merkezi arasındaki ulaşımın geliştirilmesine yönelik öneriler görüşüldü.



Görüşmelerde, Ardahan'ın turizm potansiyelinin artırılması, Arı Simülasyon Müzesi'nin daha etkin kullanılması, Ardahan balının markalaşma sürecine katkı sunulması, öğrencilere verilen bursların artırılması ve akademik teşvik ödüllerinin kurumsallaştırılması konuları da gündeme geldi.



Genel kurul, gelecek döneme ilişkin hedeflerin değerlendirilmesi ve dilek-temennilerin ardından sona erdi.

