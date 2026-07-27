Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Giriş: 27.07.2026 - 19:09 Güncelleme:
Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ardahan-Kars kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 36 AAZ 919 plakalı traktör devrildi.
Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
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