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        Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Ardahan-Kars kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 36 AAZ 919 plakalı traktör devrildi.

        Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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