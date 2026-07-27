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        Ardahan'da mera ıslahı projesine yeni destek

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen Ardahan İli Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında üreticilere, 225 adet sıvat ile 22 bin 500 metre 32'lik kangal boru dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Ardahan'da mera ıslahı projesine yeni destek

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen Ardahan İli Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında üreticilere, 225 adet sıvat ile 22 bin 500 metre 32'lik kangal boru dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Vali Ömer Hilmi Yamlı, hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin kaliteli meralar ile hayvanların temiz suya erişiminin sağlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

        Meralarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının hem üreticilerin emeklerini desteklediğini hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunduğunu belirten Yamlı, projenin Ardahan'a hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da mera altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, projeyi desteklediklerini aktardı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı ise mera ıslah ve amenajman çalışmalarıyla meraların verimliliğinin artırılmasının, otlakların korunmasının ve üreticilerin sürdürülebilir üretiminin desteklenmesinin hedeflendiğini anlattı.


        Konuşmaların ardından proje kapsamında temin edilen 225 adet sıvat ile 22 bin 500 metre 32'lik kangal boru, 32 köy ve mahalle muhtarına teslim edildi.

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