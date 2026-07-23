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        Ardahan Valisi Yamlı ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

        Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Ardahan Valisi Yamlı ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

        Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.

        Kent merkezinde yaşayan şehit Jandarma Onbaşı Engin Türe'nin ailesini ziyaret eden Yamlı, şehidin anne ve babasının ellerini öperek hayır dualarını aldı.

        Yamlı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Jandarma Onbaşı Engin Türe'nin bizlere emaneti kıymetli anne ve babasını ziyaret ederek ellerini öptük, hayır dualarını aldık. Aziz şehidimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kıymetli ailesine sağlık ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya da yer aldı.

        Yamlı, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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