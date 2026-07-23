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        Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı görevine başladı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ardahan Valisi olarak atanan Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı görevine başladı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ardahan Valisi olarak atanan Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı.

        Valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle vatandaşlarca karşılanan Yamlı'ya bir kız çocuğu çiçek takdim etti.

        Makamına geçip göreve başlayan Yamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve layık görülmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Valilik görevini, devlete sadakatin, millete hizmet etmenin ve Ardahan halkına karşı sorumluluğun bir emaneti olarak gördüğünü ifade eden Yamlı, şunları kaydetti:

        "Devletimizin köklü idare geleneğinden aldığımız güçle hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti ve tarafsızlığı esas alarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. Bu kadim şehrimizin huzur ve güven iklimini muhafaza etmek, sahip olduğu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve kamu hizmetinde kaliteyi daha da yükselterek Ardahan'ı her alanda daha güçlü bir geleceğe taşımak temel önceliğimiz ve en önemli görevimiz olacaktır. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde ortak akıl ve güçlü işbirliğiyle Ardahan'ımız Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çok daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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