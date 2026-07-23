GÜNCELLEME - Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen, 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araç ile 75 AAL 209 plakalı SUV tipi araç, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Yalnızçam mevkisinde çarpıştı.



Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlardaki 3 kişi olay yerinde öldü, 3 kişi yaralandı.



Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

