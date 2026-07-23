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        GÜNCELLEME - Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:00 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen, 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araç ile 75 AAL 209 plakalı SUV tipi araç, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Yalnızçam mevkisinde çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 3 kişi olay yerinde öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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