Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen, 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araç ile 75 AAL 209 plakalı SUV tipi araç, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Yalnızçam mevkisinde çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi

        Benzer Haberler

        Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı
        Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı
        Sıcaktan bunalan gençler Çıldır Gölü'nde serinliyor
        Sıcaktan bunalan gençler Çıldır Gölü'nde serinliyor
        Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
        Ardahan ve Artvin'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
        Vali Çiçekli Ardahan'a veda etti
        Vali Çiçekli Ardahan'a veda etti
        Ardahan'da sıcak asfalt seferberliği
        Ardahan'da sıcak asfalt seferberliği
        Vali Çiçekli, Ardahan'a veda etti
        Vali Çiçekli, Ardahan'a veda etti