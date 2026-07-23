GÜNCELLEME 2 - Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Ardahan-Ardanuç kara yolunun Yalnızçam mevkisinde Engin O. idaresindeki 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araç ile Enes Ş'nin kullandığı 75 AAL 209 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.



Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif ticari araç sürücüsü Engin O. (65) ile Nurşen D. (70) ve Tümer D. (69) öldü.



Yaralanan diğer sürücü Enes Ş. (20) ile Muhammet Ali Ş. (20) ve Erdal O. (64) ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdal O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

