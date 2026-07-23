Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

Ardahan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşama doğru başlayan sağanak, bazı noktalarda yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle Gürçayır Mahallesi çevresi beyaza büründü. Yoğun yağışın etkili olduğu bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.