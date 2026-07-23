Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Ardahan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Ardahan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşama doğru başlayan sağanak, bazı noktalarda yerini doluya bıraktı.

        Dolu nedeniyle Gürçayır Mahallesi çevresi beyaza büründü.

        Yoğun yağışın etkili olduğu bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği

        Benzer Haberler

        Ardahan-Göle yolu dolu nedeniyle geçici süre ulaşıma kapandı
        Ardahan-Göle yolu dolu nedeniyle geçici süre ulaşıma kapandı
        Ardahan Valisi Yamlı görevine başladı
        Ardahan Valisi Yamlı görevine başladı
        Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı görevine başladı:
        Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı görevine başladı:
        GÜNCELLEME 2 - Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi...
        GÜNCELLEME 2 - Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi...
        Ardahan'da kaza: 3 ölü, 3 yaralı
        Ardahan'da kaza: 3 ölü, 3 yaralı
        GÜNCELLEME - Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ya...
        GÜNCELLEME - Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ya...