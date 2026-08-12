Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanları yenileniyor

        Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanları yenileniyor

        Ardahan'ın Göle ilçesinde geçen yıl etkili olan şiddetli dolu nedeniyle zarar gören sarıçam ormanlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanları yenileniyor

        Ardahan'ın Göle ilçesinde geçen yıl etkili olan şiddetli dolu nedeniyle zarar gören sarıçam ormanlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, dolu nedeniyle zarar gören, kuruma seviyesine ulaşan ve yaşı 200 yılı aşan ağaçlar tespit edilerek sahadan çıkarılacak.

        Zarar gören alanlarda yeniden fiziki ağaçlandırma çalışması yapılacak.

        Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, ekibiyle birlikte Uğurlu Şefliğine bağlı Canibey Yaylası mevkisinde zarar gören ormanlık alanda incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Karakurt, ağaçlardaki zararın tamamen doludan kaynaklandığının tespit edildiğini belirterek, zaman zaman sosyal medyada yer alan, çalışmaların "orman katliamı" şeklinde nitelendirildiği paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        REKLAM

        Zarar gören ağaçların tespit edilerek yeni tip seri numaralı mühürlerle mühürlendiğini dile getiren Karakurt, kuruma seviyesine ulaşan ağaçların kontrollü şekilde sahadan çıkarılacağını ve alanın yeniden ormanlaştırılacağını ifade etti.

        Çalışmalarla, sarıçam ormanlarının yeniden sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Polis vatandaşları bilgilendirdi
        Polis vatandaşları bilgilendirdi
        Ardahan'da dolu yağışı sonrası dağlar beyaza büründü
        Ardahan'da dolu yağışı sonrası dağlar beyaza büründü
        Anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışı böyle görüntülendi
        Anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışı böyle görüntülendi
        Kars'ta yabani ot yiyen 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kars'ta yabani ot yiyen 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Öz Büro-İş Sendikasınca Ardahan'ın talepleri anlatıldı
        Öz Büro-İş Sendikasınca Ardahan'ın talepleri anlatıldı
        Alabalık deresi Belediye ekiplerince temizlendi
        Alabalık deresi Belediye ekiplerince temizlendi