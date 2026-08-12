Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanları yenileniyor
Ardahan'ın Göle ilçesinde geçen yıl etkili olan şiddetli dolu nedeniyle zarar gören sarıçam ormanlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde geçen yıl etkili olan şiddetli dolu nedeniyle zarar gören sarıçam ormanlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, dolu nedeniyle zarar gören, kuruma seviyesine ulaşan ve yaşı 200 yılı aşan ağaçlar tespit edilerek sahadan çıkarılacak.
Zarar gören alanlarda yeniden fiziki ağaçlandırma çalışması yapılacak.
Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, ekibiyle birlikte Uğurlu Şefliğine bağlı Canibey Yaylası mevkisinde zarar gören ormanlık alanda incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Karakurt, ağaçlardaki zararın tamamen doludan kaynaklandığının tespit edildiğini belirterek, zaman zaman sosyal medyada yer alan, çalışmaların "orman katliamı" şeklinde nitelendirildiği paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Zarar gören ağaçların tespit edilerek yeni tip seri numaralı mühürlerle mühürlendiğini dile getiren Karakurt, kuruma seviyesine ulaşan ağaçların kontrollü şekilde sahadan çıkarılacağını ve alanın yeniden ormanlaştırılacağını ifade etti.
Çalışmalarla, sarıçam ormanlarının yeniden sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.
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