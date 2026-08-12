Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanları yenileniyor

Çalışmalarla, sarıçam ormanlarının yeniden sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Zarar gören ağaçların tespit edilerek yeni tip seri numaralı mühürlerle mühürlendiğini dile getiren Karakurt, kuruma seviyesine ulaşan ağaçların kontrollü şekilde sahadan çıkarılacağını ve alanın yeniden ormanlaştırılacağını ifade etti.

Ardahan'ın Göle ilçesinde geçen yıl etkili olan şiddetli dolu nedeniyle zarar gören sarıçam ormanlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

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