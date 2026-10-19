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        Ardahan'da gün batımında uçak izleri güzel görüntü oluşturdu

        Ardahan'da gün batımı sırasında uçak izleri, ay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Ardahan'da gün batımında uçak izleri güzel görüntü oluşturdu

        Ardahan'da gün batımı sırasında uçak izleri, ay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

        Ardahan Üniversitesi yerleşkesi çevresinde görülen uçak kuyruk izi), güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde belirginleşti.

        Ay'ın da görüldüğü anlarda manzara daha etkileyici hale geldi.

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