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        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ardahan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Güney Çevre Yolu Diş Hastanesi Kavşağı’nda plakaları öğrenilemeyen M.F. idaresindeki otomobil ile D.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.


        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.


        Yaralılar sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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