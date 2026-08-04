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        Ardahan'da kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Ardahan'da kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.D'nin (27) kullandığı 34 NRE 092 plakalı kamyonet ile A.A. (41) idaresindeki 75 AAD 086 plakalı römork takılı traktör, Ardahan-Göle kara yolunun Tahtakıran Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Traktör sürücüsü A.A. ile traktörde bulunan Y.A. ve B.A. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü, Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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