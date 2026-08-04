Ardahan'da kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Ardahan'ın Göle ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.D'nin (27) kullandığı 34 NRE 092 plakalı kamyonet ile A.A. (41) idaresindeki 75 AAD 086 plakalı römork takılı traktör, Ardahan-Göle kara yolunun Tahtakıran Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Traktör sürücüsü A.A. ile traktörde bulunan Y.A. ve B.A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü, Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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