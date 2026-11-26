Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda birbirinden güzel manzaralar ortaya çıkarken, kentte adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Kentte kar yağışının ardından binaların çatıları, ağaçların dalları ve park alanları karla kaplanırken ortaya çıkan eşsiz manzaralar görenleri kendine hayran bıraktı. Özellikle karla kaplanan ağaçlar ve beyaz örtüyle bütünleşen kent manzarası, fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar da kar yağışının ardından oluşan manzaraları cep telefonlarıyla görüntüleyerek kaydetti.

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Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiğini söyleyen Yener Göydemir, "Kentte, kar yağışıyla birlikte doğa adeta beyaz bir örtüye büründü. Soğuk havaya rağmen ortaya çıkan güzel manzaralar, Ardahan'ın kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.