Kars-Göle kara yolunda tomruk yüklü tır makas attı. Bu sebeple yolun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Kars'ta da kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise bir tır buzlanma sebebiyle yolda kaldı.

Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamaya yol açtı.

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