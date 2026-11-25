Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.
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