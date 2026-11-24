Ardahan'da Öğretmenler Günü kutlandı
Ardahan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Ardahan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Ardahan'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Ardahan Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Gelen mesajların okunmasının ardından tören sona erdi.
Öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra törene kurum ve STK temsilcileri de katıldı.
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