Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle 6 tır yolda kaldı.
Giriş: 23.11.2026 - 11:42 Güncelleme:
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle 6 tır yolda kaldı.
Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde etkili olan kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yoğun buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği güzergahta 6 tır yolda kaldı.
Karayolları ekipleri, bölgede mahsur kalan tırların kurtarılması için çalışma başlattı.
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