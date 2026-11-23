Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde etkili olan kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

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