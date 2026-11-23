Ardahan’ın Posof ilçesi ile Damal arasında bulunan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi. Onlarca tır yolda mahsur kalırken, buzlanma nedeniyle yokuş aşağı ilerlemekte güçlük çeken bir tırın yardımına Karayolları ekipleri koştu.

Ardahan’da kış şartları yüksek kesimlerde etkisini artırmaya devam ediyor. Özellikle Ilgar Dağı Geçidi’nde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yol yüzeyinde buzlanma meydana geldi. Kayganlaşan yol, ağır tonajlı araçların geçişini zorlaştırırken çok sayıda tır Uluslararası taşımacılık güzergâhı üzerinde bulunan geçitte, kar ve buzlanma nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı tır sürücüleri araçlarına zincir takarak yollarına devam etmeye çalışırken, bazı araçlar ise kaygan zemin nedeniyle hareket edemedi.

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Buzlanan yolda ilerleyemeyen tırın yardımına ekipler yetişti

Geçitte yaşanan olumsuzluklardan etkilenen bir tır ise buzlanma nedeniyle yokuş aşağı ilerlemekte güçlük çekti. Kayganlaşan zeminde hareket edemeyen tırın durumunun bildirilmesi üzerine Karayolları ekipleri harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler, iş makinesiyle yol üzerinde çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından tır bulunduğu noktadan hareket ederek yoluna devam edebildi.

Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Ilgar Dağı Geçidi’nde Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı geçitlerde etkili olan buzlanma, tipi ve sis, sürücüler açısından ciddi risk oluşturuyor.

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Yetkililer, Ilgar Geçidi’ni kullanacak sürücülerin dikkatli olmalarını, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını, zorunlu olmadıkça olumsuz hava şartlarında yola çıkmamalarını tavsiye ediyor.