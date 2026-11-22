Ardahan-Şavşat kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Giriş: 22.11.2026 - 17:45 Güncelleme:
Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu güzergahta tırların geçişine izin verilmiyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ