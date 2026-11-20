Ardahan-Ardanuç kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ardahan-Ardanuç kara yolu, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Giriş: 20.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
Ardahan-Ardanuç kara yolu, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kara yolunun Bülbülan mevkisinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele çalışması yapılamayan yol, tüm araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, yüksek kesimlerdeki yolları kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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