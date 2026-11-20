Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle yüksek geçitler ve dağlık güzergâhlarda görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürürken, sisin de etkili olması yollarda zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer önemli ölçüde azalması, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Sahara Geçidi ile ArdahanDamalPosof kara yolu üzerindeki Ilgar dağı gibi yüksek rakımlı güzergâhlarda kış şartları kendisini hissettirmeye başladı.

REKLAM

Sürücülere dikkatli olunması çağrısı

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle sisli havalarda hızın düşürülmesi, takip mesafesinin korunması, ani fren ve sollamalardan kaçınılması büyük önem taşıyor.