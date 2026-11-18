Ardahan Merkez Ağzıpek köyünde 800 metre uzunluğunda taş tahkimatı çalışmaları ise devam ediyor.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nce, DSİ 243. Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Gürçayır Mahallesi, Kura Nehri, Ardahan Üniversitesi, Göle ve Posof ilçelerinde taşkın koruma, dere ıslahı, taş tahkimatı ve rüsubat temizliği çalışmaları tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Ardahan merkez ve ilçelerinde taşkın riskini en aza indirmek, yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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