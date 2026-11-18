Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle de sürücüler dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı kent merkezi ile dağları yeniden beyaza bürüdü.

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