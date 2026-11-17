Ardahan'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla askerlerce öğretmenler onuruna yemek verildi, müzik dinletisi sunuldu.

25. Hudut Tugay Komutanlığı'nda, askeri personel tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Öğretmenler onuruna yemek verilen programda ayrıca, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı tarafından vatan ve memleket sevgisini konu alan eserler seslendirildi.

Vali Ömer Hilmi Yamlı, burada yaptığı konuşmada, eğitimin ülkelerin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin bu süreçte üstlendiği sorumluluğa değinen Yamlı, şunları kaydetti:

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"Bugünün çocukları, yarının geleceğidir. Ne ekersek yarın onu biçeceğiz. Bu nedenle bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, siz kıymetli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."

Yamlı, programa katılan öğretmenlere günün anısına karanfil verdi.

Programa, Vali Yamlı'nın eşi Fatma Yamlı, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt, vali yardımcıları, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.