Ardahan'da yapımı tamamlanan Galericiler Sitesi'nde taşınma süreci başladı

Ardahan'da yeni galericiler sitesinde faaliyet gösterecek esnaf için taşınma işlemleri başladı. Sitede incelemelerde bulunan başkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak yeni iş yerlerini gezdi.

Ardahan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Galericiler Sitesi'nde taşınma heyecanı yaşanıyor. Galerici esnafının daha modern, düzenli ve uygun şartlarında hizmet verebilmesi amacıyla hayata geçirilen projede, iş yerlerine taşınma işlemleri başladı.

Yeni sitenin faaliyete geçmesiyle birlikte galerici esnafının bir arada hizmet vermesi, araç alım satım işlemlerinin daha düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve sektörde yaşanan dağınıklığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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BAŞKAN DEMİR SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Taşınma sürecinin başlamasıyla birlikte Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sitedeki iş yerlerini gezen Demir, taşınma süreci ve işletmelerin yeni yerlerine yerleşme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Galericiler Sitesi, şehirlerarası otobüs terminalinin yakınında, çevre yolu üzerinde inşa edildi. Projenin hayata geçirilmesiyle galerici esnafının şehir merkezinden çıkarılarak belirli bir alanda faaliyet göstermesi amaçlanıyor.