Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri DSİ'den Kura nehrinde rüsubat temizliği

        DSİ'den Kura nehrinde rüsubat temizliği

        Ardahan'da Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından Kura nehiri yatağında yürütülen çalışmalar kapsamında, 1.100 metre uzunluğundaki alanda rüsubat temizliği gerçekleştirildi. Nehir yatağında biriken kum, çakıl, taş ve çeşitli malzemelerin temizlenmesiyle suyun akışının düzenlenmesi ve taşkın risklerinin azaltılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:31 Güncelleme:
        DSİ'den Kura nehrinde rüsubat temizliği

        Ardahan'da Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından Kura nehiri yatağında yürütülen çalışmalar kapsamında, 1.100 metre uzunluğundaki alanda rüsubat temizliği gerçekleştirildi. Nehir yatağında biriken kum, çakıl, taş ve çeşitli malzemelerin temizlenmesiyle suyun akışının düzenlenmesi ve taşkın risklerinin azaltılması hedefleniyor.

        Ardahan'da, Kura Nehri üzerinde Devlet Su İşleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Kars 24. Bölge Müdürlüğü ve Ardahan 243. Şube Müdürlüğü tarafından hazırlığı ve etüt çalışması yapılan işte Ardahan 243. Şube Müdürlüğü çalışmayı koordine ediyor. Bölgede gerçekleştirilen çalışma kapsamında iş makineleriyle nehir yatağına girilerek zaman içerisinde suyun akışını zorlaştıran ve yatakta biriken rüsubat malzemeleri temizlendi. Yaklaşık 1.100 metrelik güzergâh boyunca sürdürülen çalışmalarla nehir yatağının daha düzenli hale getirilmesi amaçlandı.

        REKLAM

        Yapılan rüsubat temizliğinin özellikle yağışlı dönemlerde ve kar erimeleriyle birlikte nehir debisinin yükseldiği zamanlarda önem taşıdığı değerlendiriliyor. Nehir yatağında biriken malzemelerin temizlenmesi, suyun doğal akışının korunmasına ve taşkın riskine karşı alınan önleyici tedbirlere katkı sunuyor.

        DSİ tarafından gerçekleştirilen bu tür çalışmaların, hem yerleşim alanlarının korunması hem de su kaynaklarının daha sağlıklı şekilde yönetilmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor. 1.100 metrelik alanda yürütülen temizlik çalışmasıyla nehir yatağının daha düzenli bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

        REKLAM

        Bölgede taşkın riskini azaltmaya yönelik dere ve nehir yatağı düzenleme çalışmaları, altyapı güvenliği açısından önemini koruyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da organ bağışının önemi anlatıldı
        Ardahan'da organ bağışının önemi anlatıldı
        Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
        Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
        Posof'ta fasulye yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika...
        Posof'ta fasulye yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika...
        Ardahan'da iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Ardahan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor