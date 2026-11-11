Ardahan'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Ardahan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Ardahan Orman işletme Müdürü Ömür Temur, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Sert ve protokol üyeleri, katılımcılarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, ağaçlandırmanın yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli yatırımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Dikilen her fidanın geleceğe bırakılan bir miras olduğu vurgulanırken, daha yeşil bir çevre için ağaçlandırma çalışmalarının önemine işaret edildi.

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11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen faaliyet, doğaya ve gelecek nesillere duyulan sorumluluğun anlamlı bir göstergesi oldu.