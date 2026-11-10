Ardahan'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Ardahan Valiliği önünde düzenlenen anma törenine Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanlığı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı, vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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