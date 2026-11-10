Ardahan'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Ardahan'da düzenlenen törenlerle saygı, minnet ve özlemle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Ardahan'da düzenlenen törenlerle saygı, minnet ve özlemle anıldı.
Ardahan Valiliği önünde düzenlenen anma törenine Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanlığı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı, vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Ardından İstiklâl Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekilerek yarıya indirildi.
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