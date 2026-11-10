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        Doğu Anadolu'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anıldı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Kars ve Ağrı'da anma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Doğu Anadolu'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anıldı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Kars ve Ağrı'da anma törenleri düzenlendi.

        Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Atatürk'ü Anma" programı düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şiirler okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Atatürk oratoryosunun sahnelendiği programda, müzik dinletisi sunuldu ve zeybek oyunu oynandı.

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        - Ardahan

        Ardahan Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Ömer Hilmi Yamlı, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt ve Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan Kongre Caddesi'nde de sirenlerin çalmasıyla sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

        - Tunceli

        Tunceli’de de Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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        Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda devam eden programda öğrenciler, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sunarak Atatürk'ü andı.

        Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Erzincan

        Erzincan'daki törende, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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        Saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar ve protokol saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şiir okuyup zeybek gösterisi eşliğinde Atatürk'ün sevdiği türküleri söyledi.

        Program, kent genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

        - Iğdır

        Iğdır'daki tören 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte devam eden törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

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        Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kars

        Kars'taki program, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle başladı.

        Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Ötüken Senger, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Arpaçay ilçesine bağlı Akmazdam İlkokulu'nda da öğretmen Muhammed İsmail Doğan 2 öğrencisiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

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        Saygı duruşunda bulunan 2 öğrenci İstiklal Marşı'nın ardından şiirlerini okudu.

        - Ağrı

        Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu.

        Programa, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolü katıldı.

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