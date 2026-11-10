Doğu Anadolu'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anıldı

Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte devam eden törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şiir okuyup zeybek gösterisi eşliğinde Atatürk'ün sevdiği türküleri söyledi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda devam eden programda öğrenciler, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sunarak Atatürk'ü andı.

Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şiirler okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Atatürk oratoryosunun sahnelendiği programda, müzik dinletisi sunuldu ve zeybek oyunu oynandı.

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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