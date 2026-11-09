Ardahan'da kar yağışı yaylacıları ikiye böldü: Kimi köye indi, kimi yaylada kaldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, yaylalarda hayatını sürdüren hayvancıları farklı kararlar almaya yöneltti. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerin beyaza bürünmesiyle birlikte yaylacılardan bazıları büyükbaş hayvanlarını köylere indirmeye başladı. Bazı yaylacılar ise tüm zorlu hava şartlarına rağmen yaylada kalmaya devam ediyor.

Ardahan'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların günlük çalışmalarını da zorlaştırdı. Kış şartlarının yaklaşmasıyla birlikte hayvanlarını güvenli alanlara taşımayı tercih eden yaylacılar, sürülerini köylerdeki ahırlara ve kışlaklara götürüyor.

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Ancak her yaylacı aynı kararı vermiş değil. Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde bazı hayvancılar, hayvanlarının beslenme ve bakım imkânlarının elverişli olması nedeniyle yaylada kalmayı sürdürüyor. Karla kaplanan yaylalarda hayvanlarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren vatandaşlar, zorlu doğa şartlarına rağmen üretime devam ediyor.

Bölgede kış mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yaylalardan köylere hayvan göçünün hız kazanması bekleniyor.