Ardahan'da tipi: Bülbülan mevkisi trafiğe kapatıldı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi ve yol üzerinde biriken kar ve buzlanma nedeniyle ArdahanArdanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi trafiğe kapatıldı.

Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan olumsuz hava şartları, sürücülere zor anlar yaşattı. Ulaşım güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine kenti Karadeniz'e bağlayan ArdahanArdanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı. Öte yandan ArdahanŞavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Yolun Değirmenli köyü mevkiine "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.