Ardahan'da İnsan kaçakçılığı ve fuhuş operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Adreste insan ticareti mağduru oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 4 kadın tespit edilirken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, insan ticareti ve fuhuş suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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