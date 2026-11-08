Ardahan'da İnsan kaçakçılığı ve fuhuş operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Ardahan'ın Hanak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, insan ticareti ve fuhuş suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste insan ticareti mağduru oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 4 kadın tespit edilirken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine yönelik inceleme başlatılırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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