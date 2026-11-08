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        Ardahan'da İnsan kaçakçılığı ve fuhuş operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Ardahan'da İnsan kaçakçılığı ve fuhuş operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, insan ticareti ve fuhuş suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreste insan ticareti mağduru oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 4 kadın tespit edilirken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine yönelik inceleme başlatılırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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