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        Ardahan'a yılın ilk karı yağdı

        Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, kış mevsiminin gelişini hissederken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 01:02 Güncelleme:
        Ardahan'a yılın ilk karı yağdı

        Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, kış mevsiminin gelişini hissederken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

        Ardahan kent merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde kış manzaraları oluşurken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesine neden oldu.

        Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı. Kentte kış mevsiminin habercisi olan ilk kar yağışı, kentte beyaz bir manzara oluştururken, bölge halkı için de kış hazırlıklarının artık hız kazanacağı dönemin başladığını gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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