Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ve ikinci etap pistler karla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürdü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede aralıklarla etkili olan kar, Sarıkamış'ı çevreleyen dağları beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışıyla Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgeler ve çevredeki tepeler beyaza büründü.

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, zirveleri beyaza bürüdü.

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