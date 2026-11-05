Sahara Geçidi'nde tipi ve fırtınada mahsur kalan tırlar kurtarıldı

Yetkililer, sürücülerin yüksek kesimlerdeki hava ve yol şartlarını dikkate almalarını, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamalarını, trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uymalarını istedi.

Ardahan'da yüksek kesimlerde kış etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle görüş mesafesinin düşmesi ve yol yüzeyinde oluşan buzlanma, ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi.

ArdahanŞavşat karayolunun yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Sahara Geçidi'nde yolda mahsur kalan tırlar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

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