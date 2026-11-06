Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Giriş: 06.11.2026 - 23:41 Güncelleme:
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Gün içinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösterdi.
Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçlar karla kaplandı.
Bazı vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
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