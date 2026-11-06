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        Sahara Geçidi'nde yolda kalan 14 TIR kurtarıldı

        ARDAHAN-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece yolda kalan 14 TIR, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Sahara Geçidi'nde yolda kalan 14 TIR kurtarıldı

        ARDAHAN-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece yolda kalan 14 TIR, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Sahara Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Yolda kalan 14 TIR, yoğun çalışmalar sonucu bulundukları yerden çıkarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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