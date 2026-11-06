Vali Yamlı'dan "Ormanlar yok ediliyor" iddialarına yanıt: "Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan ve tohum toprakla buluşacak"

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Göle ilçesi Canibek Yaylası'nda zarar gören ormanlık alanda başlatılan çalışmalarla ilgili kamuoyundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, ''Yapılan çalışmalar ormanları yok etmeye yönelik değil, 2025 yılında yaşanan şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören ağaçların temizlenerek bölgenin yeniden sağlıklı bir orman dokusuna kavuşturulması hedeflenmekte'' dedi.

Vali Yamlı, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ve Ardahan Orman İşletme Müdürü ile Göle ilçesindeki Uğurlu Şefliğine bağlı Canibey Yaylası mevkiinde geçen yıl etkili olan şiddetli dolu nedeniyle zarar gören sarıçam ormanlarının yenilenmesi çalışmalarına katıldı.

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Ağaç dikim faaliyetinin ardından açıklamamalarda bulunan Vali Yamlı, özellikle son günlerde gündeme gelen "Ağaçlar kesiliyor, ormanlar yok ediliyor" iddialarına açıklık getirerek, yapılan işlemlerin tamamen ormancılık faaliyetleri kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Şiddetli dolu yağışı ağaçlara büyük zarar verdi

Vali Yamlı, 2025 yılında bölgede etkili olan şiddetli dolu yağışının çam ağaçlarının hem iğne yapraklarına hem de gövdelerindeki kabuklara ciddi zarar verdiğini belirtti. İlk aşamada ağaçların kendilerini toparlayabileceği düşüncesiyle yaklaşık bir yıl boyunca izleme çalışması yürütüldüğünü kaydeden Vali Yamlı, yapılan gözlemler sonucunda ağaçların beklenen iyileşmeyi gösteremediğini söyledi.

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Ağaçların kabuklarının zarar görmesi ve yapraklarını kaybetmesi nedeniyle çeşitli hastalıklara maruz kaldığını belirten Yamlı, bu hastalıkların çevredeki diğer ağaçlara da yayılma riski taşıdığının tespit edildiğini ifade etti.

140 hektarlık alanda iyileştirme ve gençleştirme çalışması

Ormanın tamamının zarar görmesini önlemek amacıyla hastalıklı ve ağır hasarlı ağaçların alandan uzaklaştırılmasına karar verildiğini belirten Vali Yamlı, Canibek Yaylası'nda yaklaşık 140 hektarlık alanda çalışma başlatıldığını açıkladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede yaklaşık 1,5 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini belirten Vali Yamlı, böylece Canibek Yaylası'nın mevcut durumundan çok daha sağlıklı ve güçlü bir orman yapısına kavuşacağını dile getirdi.

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"Yapılan çalışma ormanı yok etmek değil, yeniden yeşertmektir"

Bölgeyle ilgili kamuoyunda farklı değerlendirmelerin yapıldığını ifade eden Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yürütülen çalışmaların farklı amaçlara yönelik olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Vali Yamlı açıklamasında, "Yapılan çalışma sadece bir ağaçlandırma, iyileştirme çalışması ve ormancılık faaliyetinden ibarettir. Bunun dışında herhangi bir çalışma söz konusu değildir. Kamuoyunun da bunu bu şekilde bilmesini isteriz. Canibek Yaylası'nda başlatılan çalışmalarla zarar gören ormanlık alanın yeniden canlandırılması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir orman bırakılması hedefleniyor. Yaklaşık 1,5 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulmasının planlandığı proje, tamamlandığında bölgenin yeniden yeşil örtüsüne kavuşmasına önemli katkı sağlayacaktır'' dedi.

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Canibek Yaylası'nda başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeniden milyonlarca fidan ve tohumla yeşillendirilmesi hedefleniyor.