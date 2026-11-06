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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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