Ardahan'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.