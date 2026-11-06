Ardahan'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Giriş: 06.11.2026 - 16:15 Güncelleme:
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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