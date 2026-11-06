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        Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanları yeniden ağaçlandırılıyor

        Ardahan'da geçen yıl etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören ve hastalanan sarıçam ağaçlarının iyileşmemesi üzerine ormanlık alanda gençleştirme ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanları yeniden ağaçlandırılıyor

        Ardahan'da geçen yıl etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören ve hastalanan sarıçam ağaçlarının iyileşmemesi üzerine ormanlık alanda gençleştirme ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

        Göle ilçesine bağlı Canibek Yaylası'ndaki çalışmalara fidan dikerek destek veren Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yaptığı açıklamada, yağışların ağaçların iğne yapraklarına ve gövde kabuklarına ciddi zarar verdiğini söyledi.

        Zarar gören ağaçların iyileşmesi için yaklaşık bir yıl beklendiğini ancak bu süreçte ağaçların toparlanamadığını ve hastalıkların yayılma riski oluşturduğunu belirten Yamlı, diğer ağaçların da zarar görmesini önlemek amacıyla çalışma başlatıldığını anlattı.

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        Yaklaşık 140 hektarlık alanda hastalıklı ve ağır hasarlı ağaçların temizlenerek ormanın gençleştirilmesinin amaçlandığını dile getiren Yamlı, söz konusu alan ve çevresinde yaklaşık 1,5 milyon fidan dikilmesinin planlandığını bildirdi.

        Yamlı, yürütülen çalışmaların tamamen teknik ormancılık ve ağaçlandırma faaliyeti olduğunu vurgulayarak, bunun farklı amaçlara yönelik olduğu şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

        Çalışmalara, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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