Ardahan ve Kars'ta kar etkisini sürdürüyor

Erol Gök, yağışlı havanın devam ettiğini belirterek "İki gündür kar yağıyor, sabah kalktık her taraf bembeyaz olmuş. Sarıkamış'ımızın kışı geldi." dedi.

Araçların üzeri, park ve bahçeler, ağaçların dalları karla kaplandı, vatandaşlar kar temizliği yaptı.

İki gündür aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçedeki kayak merkezinin 2. etap pistlerinde 15 santimetreye ulaştı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı devam ediyor.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde rüzgarın etkisiyle kar yağışı yer yer tipiye dönüşürken Kuzey Çevre Yolu mevkisinde ise sis etkili oldu.

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