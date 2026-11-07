Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da bir iş yerine silahlı saldırı

        Ardahan'da bir iş yerine silahlı saldırı

        Ardahan'da meydana gelen silahlı saldırı olayı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir iş yerine silahla ateş açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Ardahan'da bir iş yerine silahlı saldırı

        Ardahan'da meydana gelen silahlı saldırı olayı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir iş yerine silahla ateş açıldı.

        Edinilen bilgilere göre, olayın yaşandığı sırada iş yerinin bulunduğu bölgede silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında işletmenin kapalı olması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

        REKLAM

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayın hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Ardahan'da bir iş yeri kurşunlandı
        Ardahan'da bir iş yeri kurşunlandı
        Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
        Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
        Ardahan ve Kars'ta kar etkisini sürdürüyor
        Ardahan ve Kars'ta kar etkisini sürdürüyor
        Ardahan'a yılın ilk karı yağdı
        Ardahan'a yılın ilk karı yağdı
        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı