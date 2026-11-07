Ardahan'da bir iş yeri kurşunlandı
Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açıldı.
Giriş: 07.11.2026 - 12:15 Güncelleme:
Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açıldı.
Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
Olay sırasında iş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmadı.
Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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