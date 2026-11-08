Ardahan-Ardanuç kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarla birlikte tipiye dönüşerek buzlanmaya neden oldu.

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