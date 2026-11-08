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        Ardahan'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Ardahan'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kent merkezine bağlı Tunçoluk köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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