Ardahan'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kent merkezine bağlı Tunçoluk köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

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