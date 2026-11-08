Ardahan'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Ardahan'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 08.11.2026 - 21:48 Güncelleme:
Ardahan'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kent merkezine bağlı Tunçoluk köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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