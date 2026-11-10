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        Çıldırda 10 Kasım anma programı düzenlendi

        Çıldır ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Çıldırda 10 Kasım anma programı düzenlendi

        Çıldır ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı binası önünde düzenlenen çelenk koyma töreni sonrası saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından program Çıldır Anadolu İmam Hatip Konferans salonunda devam etti.

        İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı gerçekleştirildi. Programda öğrencilerin okuduğu şiirleri, tiyatro gösterisi, orotoryo ve slayt sunumu sonrası son buldu.

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